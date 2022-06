Inscrições para o concurso de quadrilha encerram hoje

Uma das festas mais populares, O ARRAIÁ DA FLORESTA, está de volta e traz grandes novidades. A festa junina promovida pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Cultura e Juventude, retorna à Programação dos festejos após três anos sem acontecer será realizada nos dias 24, 25 e 26 de junho na Praça da Cultura e promete ser a maior dos últimos tempos.

Começou o mês de junho e, com ele, vem o desejo de pular quadrilha, comer os quitutes da época, beber quentão e participar das brincadeiras, a Secretaria de Cultura e juventude está trabalhando com muita energia para a realização de uma grande festa.

QUADRILHAS JUNINAS JÁ PODEM SE INSCREVER

Os amantes das quadrilhas juninas poderão matar a saudade desta tradicional festa, pois neste ano tem ARRAIÁ DA FLORESTA, sim senhor! E já está aberto o prazo para os interessados em disputar o concurso de quadrilhas e concorrer a premiação.

As inscrições começaram na quarta-feira, 01/06, seguem até hoje, 22 de junho e podem ser feitas exclusivamente na Secretaria de Cultura e Juventude de segunda à sexta-feira das 07 as 11 e das l3 às 17 horas.

Para esta edição o concurso foi dividido em duas categorias: categoria infantil (até l2 anos) e categoria adulto (acima de 13 anos). A melhor quadrilha de cada categoria levará o premio de mil reais em dinheiro, além de troféus e certificados de participação.

Poderão se inscrever no concurso, grupos escolares, comunitários, entidades, agremiações, segmentos religiosos, coletivos etc., exclusivamente de Alta Floresta. Cada grupo deverá ser composto com no mínimo 10 pares. As inscrições são gratuitas.

Quinta-feira a noite haverá o ensaio na Praça da Cultura com as quadrilhas participantes.

Dioneia Martins – Assessoria