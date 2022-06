Paranaíta: Campeonato Nacional de Karatê

Na última terça-feira 07 de Junho de 2022 foi realizada no Salão do CRAS uma reunião com pais e atletas que irão participar do Campeonato Nacional de Karatê na Capital Cuiabá. A reunião foi acompanhada em todos os detalhes pela Primeira Dama e Secretária de Assistência Social Nair Valentim.

A delegação que representará nosso Município conta com 20 atletas que participam do Projeto Karatê-Do Tradicional PTA ofertado através da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação Cultura e Esportes, sob a instrução do Sensei Nelinho.

Vale ressaltar que o Projeto possui vários adeptos em Paranaíta, e já obteve premiação com medalhas em diversas modalidades do Karatê-Do ao logo de sua trajetória, motivo de orgulho para a Gestão Municipal e para nossa população. Mostrando o empenho, força e garra que nossos atletas possuem, e que o amor pelo esporte contribui sempre para novos desafios e conquistas.

Segundo Sensei Nelinho esta reunião foi essencial para orientar os pais e responsáveis pelos atletas sobre todos os procedimentos e conhecer o cronograma desta importante competição que acontecerá entre os dias 14 e 17 de Julho, com participação de 600 atletas de dos Estados de Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Paraná, Goiás, Paraíba e Bahia.

