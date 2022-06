VI Mostra de foguetes é realizada no IFMT de Alta Floresta

Cerca de 300 alunos, divididos em 100 equipes, realizaram seus lançamentos de foguetes de garrafa pet dos mais variados modelos durante a VI Mostra de Foguetes do IFMT – Campus Alta floresta, no dia 14 de maio. A mostra faz parte da 16° Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG).

O evento foi coordenado pelos professores Marcelo Silva, Adriano Campos, Rogério Matos, Welismar Almeida e Pedro Ferreira, contando com o auxílio da equipe de professores e técnicos do Campus.

A mostra foi aberta à comunidade e também contou com a participação de pais e amigos dos alunos, que acompanharam de perto cada lançamento realizado. O evento aconteceu ao lado da sede do Campus com uma ampla área cedida pela empresa Mérito Empreendimentos para realização do evento. Além disso, o evento também contou com apoio da Empresa Agro Baggio e da Prefeitura Municipal de Paranaíta que realizaram o empréstimo de tendas, garantindo uma ampla área coberta para o conforto dos espectadores e fiscais de raias.

A equipe campeã desta edição é formada pelas alunas Giovana Gomes Pevese, Mayandra Dela Jiustina e Millena Rafaela Jochims Tavares estudantes do 2° e 3° ano do Curso Técnico em Agropecuária do Centro de Referência de Paranaíta, com o alcance de 155,6 metros. Em segundo lugar ficaram as alunas Fernanda Wellen Grade, Maria Eduarda Viginoti e Rayssa Nicolli Cunha dos Reis com a marca de 123,4 metros. Em terceiro lugar ficaram os alunos(as) Ana Giulia dos Santos de Oliveira, Moisés Guilherme da Silva Carvalho e Tiago de Oliveira Carvalho com alcance de 123,3 metros

O record do evento de 228,6 metros, estabelecido em 2019, continua intacto, aguardando os desdobramentos das Mostras nos próximos anos.

Os testes e as alterações nos protótipos deverão continuar nos próximos meses. As equipes que venceram o evento tentarão realizar melhorias nos seus protótipos para participarem da II Olimpíada Mato-grossense de Lançamento de Foguetes na cidade de Guarantã do Norte.

Assessoria