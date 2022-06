Encapuzado sai de matagal e tenta matar pai e filho na área de casa

Pai e filho, de 52 e 23 anos, foram alvos de uma tentativa de homicídio na área de casa, na madrugada deste domingo (29), no bairro Jardim Guaraná, em Alta Floresta (800 km ao Norte de Cuiabá). Homem armado chegou gritando ‘perdeu, perdeu’ e disparou ao menos 5 tiros em direção das vítimas, que conseguiram fugir.

Polícia Militar foi acionada via 190 por volta da 00h50, quando chegaram no local, encontraram as vítimas assustadas. Pai e filho contaram que estavam sentados na área de casa quando foram surpreendidos por um homem encapuzado que saiu da mata.

Armado, ele gritou às vítimas “perdeu, perdeu” e começou a disparar os tiros. O rapaz de 21 anos conseguiu correr e se escondeu dentro de um matagal. Já o pai dele, de 53, conseguiu se abrigar dentro da casa.

Ao menos 5 tiros foram dados, mas eles não foram atingidos. O atirador fugiu por rumo ignorado. Polícia foi acionada, fez rondas na região, mas não encontrou nenhum suspeito. Caso segue sob investigação.

Yuri Ramires – Gazeta Digital