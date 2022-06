Casa do Colono fecha na próxima terça-feira

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta por meio da Secretaria de Cultura e Juventude transformou a casa que em dezembro foi do Papai Noel, e em abril foi do Coelho em um novo espaço de visitação, a Casa do Colono, localizada na Praça da Cultura.

Inspirada nas moradias do início da colonização de Alta Floresta, a Casa do Colono recebeu pintura e é composta por objetos e mobílias que retratam a vida dos primeiros que aqui chegaram. O projeto foi assinado pela artista plástica Jane de Paula e pelo arquiteto Edson Bueno.

A abertura aconteceu no dia 17 com a presença do prefeito, Chico Gamba, primeira-dama, Vilma Boaro Gamba, vice-prefeita, Roseli Rampazio, presidente da Câmara, Oslen Dias, vereadores, secretários, autoridades militares, pioneiros e estudantes. Um momento marcado de muita recordação e emoção.

A secretária de Cultura Juventude, Elisa Gomes Machado, exaltou a importância de fazer memória aos pioneiros, de contar um pouco dessa história por meio de objetos e mobílias. O Prefeito Chico Gamba que também é pioneiro relembrou os tempos difíceis de muita luta, mas que produziram bons frutos.

A Casa do Colono faz parte das comemorações dos 46 anos de Alta Floresta. Com o objetivo de fazer memória aos pioneiros de Alta Floresta, e uma forma de homenageá-los. O espaço conta com peças expostas que fazem parte do acervo do Museu de História Natural de Alta Floresta e de pioneiros.

Utensílios de cozinha e agrários, além de móveis, uma trilhadeira e carroça estão entre os objetos que podem ser vistos no local. A casa fica aberta para visitação até terça-feira (31.05). O encerramento será às 18 horas com a presença dos pioneiros.

Quem é Pioneiro?

A Lei 2.082/2013 de autoria da ex-vereadora e atual secretária de Cultura e Juventude, Elisa Gomes Machado, define quem são os pioneiros. Todos os que chegaram em Alta Floresta entre os anos de 1976 à 1986, são considerados pioneiros, a classifica-os em duas categorias. Os que vieram nos primeiros quatro anos são pioneiro desbravadores, ou seja, até 1979, o os demais são pioneiros. O dia do Pioneiro em Alta Floresta é comemorado no dia 25 de novembro.

Dionéia Martins/Assessoria SMCJ