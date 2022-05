Casa do Colono está aberta para visitações na Praça da Cultura

A prefeitura, por meio da secretaria municipal de Cultura e Juventude, decorou a casa temática na Praça da Cultura trazendo recordações do período da colonização do município, a “Casa do Colono”, que está aberta para visitação até o próximo dia 31 de maio.

A Casa do Colono foi cuidadosamente decorada trazendo peças e mobílias, gentilmente emprestadas por famílias pioneiras do município. No interior da casa é possível ver peças antigas, das décadas de 70 e 80, como de fato eram as moradias no início da colonização.

Aberta todos os dias, no horário entre às 07h e às 11h e entre às 13h e às 17h de segunda a sexta-feira, a Casa do Colono está pronta para visitações e fotografias.

Eliza Gund – Diretoria de Comunicação