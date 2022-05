Alta Floresta recebe carreta do Hospital de Amor de Barretos

O município de Alta Floresta se prepara para receber uma carreta de atendimentos do Hospital de Amor de Barretos, para atendimentos e realização de exames de mamografia totalmente gratuitos.

A unidade móvel do Hospital de Amor, a carreta de Amor, iniciará os atendimentos no próximo dia 07 de junho, estacionará aos fundos do Pronto Atendimento Municipal – PAM a carreta ficará no município permanentemente, realizando exames preventivos de PCCU e mamografia as mulheres já agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Pra gente é motivo de muita alegria, vir para a prevenção, aqui me Alta Floresta nós vamos atender mulheres na faixa etária proveniente de cada especialidade, ou seja, vamos atender e oferecer exames de mamografia e exames de Papanicolau. É a prevenção, a mulher vai procurar a sua unidade de saúde, a sua regulação, ela vai procurar atendimento através de um cadastro prévio, feito isso ela procura aqui o atendimento, aqui na localização que a carreta vai estar”, apontou o Supervisor Administrativo do Hospital de Amor, Heverton Costacurta.

Além deste atendimento permanente em Alta Floresta, a parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós (CISRAT) e o Hospital de Amor garante uma unidade móvel para atender pacientes dos municípios que compõe o CISRAT. Serão 300 atendimentos por mês, 150 para cada especialidade, somente em Alta Floresta.

“O Hospital do Amor vem atendendo em Barretos, muito a nossa população de Alta Floresta, nós temos a Comitiva do Bem que vem fazendo um trabalho de arrecadação com leilões para que a gente consiga ajudar o Hospital do Amor, mas o Hospital do Amor que tem nos ajudado muito mais do que nós ajudamos eles, e aí o Hospital do Amor tem um carinho muito especial por Alta Floresta”, apontou o prefeito Valdemar Gamba.

Dando foco ao trabalho preventivo, a carreta ficará estacionada na calçada aos fundos do PAM, na chamada UPA, onde há espaço para estacionar a carreta do Hospital do Amor para fazer os atendimentos e o local para as pessoas ficarem esperando com banheiro e sala de espera. “Junto com a PAM, para um dar suporte ao outro, a gente está muito feliz com a chegada dessa carreta, da equipe do Hospital do Amor, para que a gente possa fazer esse atendimento direcionado às mulheres e com isso, com essa prevenção, com certeza a saúde de Alta Floresta, das pessoas, vai ganhar muito”, pontuou Gamba.

Eliza Gund – Diretoria de Comunicação