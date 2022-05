Campeão Zé Eskiva nocauteia Jarutas no Pró Figth Muaythay

“Mesmo com o nocaute Eskiva teve resultado cassado por decisão da arbitragem”

Depois de anos sem subir no octódromo o tetracampeão mundial de MMA Zé Eskiva voltou a disputar uma competição oficial de artes marciais. A luta ocorrida no Ginásio Domingão em Sorriso colocou em disputa o cinturão da categoria que pertencia a Pedro Jarutas.

Depois de um primeiro round equilibrado, o lutador altaflorestense acabou acertando um jab de esquerda no adversário. O golpe, que já era tido como fatal, só não foi homologado em virtude de uma joelhada desferida pelo lutador altaflorestense quando Jarutas ia a lona. Aquele que seria o golpe fatal desferido pelo tetra-campeão mundial Zé Eskiva acabou sendo derrubado com o auxílio de um “VAR” caseiro. O cinturão acabou ficando com o lutador de Sorriso por decisão do árbitro.

Já restabelecido, o lutador Pedro Jarutas, ainda no octódromo, parabenizou Eskiva pela luta dizendo que “eu não viu o que aconteceu”. Jarutas pediu uma revanche ao campeão mundial de MMA como uma forma de minimizar a decisão da arbitragem do combate. “Tenho um enorme respeito pelo Zé Eskiva, uma amigo que admiro muito e quero pedir a ele uma revanche, quero refazer a luta antes de aposentar definitivamente”, disse Jarutas.

O Pro Figth que contou com apoio da Confederação de Muay Thai e Muay Boran do Brasil (CMBB) e da Federação de Muay Thai Tradicional de Mato Grosso, além da disputa do cinturão, teve a disputa de 10 lutas, sendo cinco no card principal e quatro no preliminar. Foram nove disputas de Muay Thai e uma de Box.

O evento contou com a presença do treinador de Muay Thai e Kickboxing, Fernando Maestro.

As atenções de Eskiva se voltam para o sulamericano de artes marciais que deve acontecer no segundo semestre em Alta Floresta.

Nilson James – MT Esporte