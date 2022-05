Abastecer etanol é vantajoso em Mato Grosso e Goiás, aponta sindicato

O Sindicato dos Distribuidores de Petróleo (Sindipetróle) informou, esta tarde, que com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), é mais vantajoso abastecer com etanol em dois Estados. Em Goiás, o preço médio do litro do etanol está em R$ 5,307 e da gasolina comum: R$ 7,611.

Mato Grosso aparece como o segundo Estado onde o derivado da cana é mais vantajoso e apresenta o preço médio do litro do etanol a R$ 5,255 e a gasolina comum custa R$ 7,335.

A comparação considera que, para ser mais vantajoso, o preço do etanol deve custar até 70% do litro do gasolina, já que o produto de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%.

Só Notícias