Ultrassom entregue pelo Consorcio Intermunicipal de saúde da região norte para o HRC já está salvando vidas

A afirmação foi feita pelo Médico Anestesiologista, DRº Vinicius Correia, durante a solenidade de entrega oficial do aparelho ao Hospital Regional de Colíder.

Em uma explanação, o profissional relatou que, em um dos casos, precisava urgentemente da realização de uma cirurgia, porém, antes, necessitava de localizar uma veia, para os medicamentos, e se, não fosse o aparelho que facilitou esta localização, devido a urgência da cirurgia, a paciente poderia entrar em risco de morte, pois, manualmente seria impossível, devido ao estado caótico de sua saúde na qual se encontrava no momento.

O Presidente do Consorcio Prefeito de Nova Canaã do Norte, Rubens Roberto (Rubão), enfatizou que os investimentos são justificados e necessários, pois o objetivo é salvar vidas, “um aparelho que custa mais de 100 mil reais, e que nunca foi viabilizado para nossa região, deixando quem precisa da saúde pública sem atendimento e até mesmo perdendo vidas” disse o Prefeito.

A Secretária de saúde do estado de Mato Grosso, Kelluby de Oliveira, lembrou que o estado é parceiro nas necessidades da região, e parabenizou a atitude do consorcio, conduzida pela sua equipe e principalmente pelo presidente Rubão, prefeito de Nova Canaã do Norte que colocou como meta, a tecnologia para salvar vidas, fazendo virar realidade no Hospital Regional de Colíder.

A secretária Executiva Meury Sartori, ressaltou a parceria unânime dos municípios associados, e disse que os prefeitos estão empenhados em realizar o melhor na saúde para o atendimento de seus Munícipes e que o Prefeito Rubens é um grande incentivador destes investimentos.

ASCOM