Colíder realiza 3ª Mostra Cultural Indígena

A cultura indígena está sendo evidenciada nesta terça e quarta-feira em Colíder, com a realização da 3ª Mostra Cultural, de Colíder, que está sendo realizada no centro de eventos.

Hoje de manhã foi realizada a abertura do evento, com a presença do prefeito Hemerson Máximo, da primeira dama Maria Caroline Matheus, secretaria de Cultura Nara Leal e outros secretários e vereadores.

Para o prefeito, é importante que sejam realizado eventos como esse para a população conhecer mais sobre os povos indígenas. “Além de conhecer mais sobre a cultura indígena, a população pode estar adquirindo um artesanato, vendo as apresentações, as danças, os rituais. As lideranças indígenas se empenharam em participar e trazer para nós um pouco da cultura deles”.

Conforme a secretária Nara Leal, quatro etnias estão participando da Mostra Cultural, engradecendo muito o evento em Colíder.

“A Mostra contará com apresentações dos costumes indígenas, danças, artesanatos e muito mais. Toda a população está convidada a vir conferir este evento, gratuitamente, das 08:00h as 17:00h, nesta terça e quarta-feira”, disse ela.

Assessoria