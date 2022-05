Secretaria de Saúde informa local de prova do Processo Seletivo Público nº 001/2022

O processo prevê a contratação, por prazo determinado, de Agente de Combate às Endemias (ACE) e Agente Comunitário de Saúde (ACS) para atuação em rede municipal de saúde, para atender a necessidade de excepcional interesse público do Município de Alta Floresta. São 25 vagas ACE e 32 vagas para ACS, o edital ainda prevê o cadastro de reserva.

A prova teórica será aplicada nesta quinta-feira (05) no período das 18h às 22h na Escola Municipal Benjamin de Pádua, para os candidatos que passam pela etapa do curso introdutório. É importante que os candidatos estejam munidos de documento pessoal com foto, lápis, borracha e caneta.

Assessoria de Comunicação