Deputado Nininho viabiliza R$ 35 milhões para Alta Floresta; obras e serviços impulsionam economia do município

Várias cidades explodem em crescimento econômico e desenvolvimento social pelo interior de Mato Grosso. Localizado no extremo norte do Estado e ocupando uma área de 8,9 mil quilômetros quadrados, a 830 km de Cuiabá, Alta Floresta é um desses municípios que registram uma forte expansão. O setor madeireiro, a extração de ouro e a pecuária – com um rebanho bovino de corte e de leite de aproximadamente 900 mil cabeças – ainda são considerados o motor da economia local.

Mas o agronegócio já desponta. Imensas lavouras de soja e o milho ocupam cerca de 60 mil hectares e dinamizam o comércio e os negócios, garantindo oportunidades, emprego, renda e qualidade de vida aos seus cerca de 70 mil habitantes, segundo projeção do governo municipal – bem acima da projeção de 52,1 mil para 2021 do Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).

Esse crescimento pujante exige do poder público municipal muito esforço, dedicação e planejamento. Comandada pelo prefeito Valdemar Gamba, a Prefeitura de Alta Floresta trabalha com determinação para atender as demandas crescentes de produtores rurais, empresários, transportadores, setor industrial, prestadores de serviços e população. Por todos os lados, o desenvolvimento é dinâmico e recebe fortes investimentos em infraestrutura, logística, educação, saúde, estradas, obras e pavimentação asfáltica.

Sozinho, o governo municipal não tem estrutura nem as condições financeiras necessárias para tocar projetos, construir obras, ampliar a oferta de serviços públicos, melhorar a mobilidade urbana, garantir o acesso a novas tecnologias e promover o empreendedorismo. Os repasses provenientes dos governos estadual e federal são necessários e fundamentais. Nesse sentido, Chico Gamba para buscar recursos em Cuiabá e Brasília.

E um dos grandes parceiros nessa missão é o deputado estadual Ondanir Bortolini – Nininho (PSD). Com a articulação do parlamentar, Alta Floresta já conquistou cerca de R$ 35 milhões em recursos federais e estaduais, seja através de emendas próprias ou de autoria dos deputados federais Neri Geller e Juarez Costa e do senador Carlos Fávaro.

PONTE E HOSPITAL REGIONAL

O deputado Nininho também é responsável pela articulação que levou à construção do novo Hospital Regional de Alta Floresta, que terá um aporte de R$ 117 milhões. Outra grande obra viabilizada pelo parlamentar é ponte de 500 metros na MT-325, sobre o Rio Teles Pires, de R$ 22,5 milhões. É uma estrutura que fortalecerá os proprietários rurais da região e viabilizará o escoamento da produção madeireira e pecuária da região sul do estado do Pará em direção à Alta Floresta.

Para Nininho, o planejamento estratégico colocado em ação por Chico Gamba faz com que Alta Floresta desponte como um dos municípios mais proeminentes de Mato Grosso. “Alta Floresta é o novo destino de empresários e prestadores de serviços. O desenvolvimento explode em todos os cantos e a cidade precisa desses investimentos para absorver o alto crescimento demográfico. Nesse sentido, estou fortemente empenhado em trabalhar para levar os recursos necessários para que o governo municipal possa realizar as obras importantes e atender as demandas da população e dos novos investidores”, afirma o deputado.

Gamba relata um grande número de outras ações que Alta Floresta conquistou através do deputado Nininho. O prefeito cita a reforma da Feira Municipal, aquisição de van e ambulância para a Saúde e cerca de 100 quilômetros de micropavimentação asfáltica e recuperação de vias urbanas e rurais.

UM GIGANTE

Citando a parceria que Nininho mantém com o deputado federal Neri Geller e o senador Carlos Fávaro, Chico Gamba afirma que o deputado do PSD é o esteio da atual gestão municipal de Alta Floresta. “Não são só as obras e os investimentos dentro do município. Quando tenho demandas em todos os setores, eu recorro ao deputado estadual Nininho e ele é o que me acompanha e socorre, junto com o Neri Geller e o Fávaro. Como deputado, é um gigante, mas como pessoa, não é apenas um amigo, é um irmão que tenho”, afirma o gestor de Alta Floresta.

Assessoria