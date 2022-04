Meio Ambiente implanta equipe de poda para arborização urbana

A prefeitura por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, contará a partir de agora com equipe de poda para Arborização Urbana de Alta Floresta-MT.

No último dia 18, foi iniciada uma capacitação técnica à equipe que conduzirá o Manejo da Arborização Urbana. O treinamento se deu pela manhã com a parte teórica sobre as técnicas de poda e a tarde uma aula prática de poda de formação.

Arborização urbana é toda vegetação que compõe o cenário ou a paisagem urbana. Ela é dividida em áreas verdes (parques, bosques, praças e jardins) e arborização de ruas (vias públicas). Esse trabalho contribui com o bem-estar dos moradores e ajuda tanto na saúde física como mental. Toda a capacitação para a equipe foi ministrada pela Secretária Gercilene Meira que é Engenheira Florestal de formação.

