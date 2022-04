Câmara aprova Mês da Conscientização do Parkinson em abril

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2730/20, do deputado Ricardo Izar (Republicanos-SP), que institui em abril o Mês da Conscientização da Doença de Parkinson, com uma campanha simbolizada pela tulipa vermelha. A proposta segue agora para votação no Senado.

A relatora, deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC), recomendou a aprovação. “Esclarecer a sociedade pode ser fundamental para a busca de ajuda médica no momento certo. Só com o diagnóstico precoce podemos oferecer o tratamento adequado”, argumentou. Ela lembrou que 11 de abril é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde.

Segundo estatísticas citadas pela relatora, a doença pode atingir mais de 3% da população com mais de 64 anos. “Provavelmente, são mais de 600 mil parkinsonianos no Brasil, sem contar os portadores mais jovens da doença”, estima. Ela lamentou que a doença costuma ser alvo de piadas de mal gosto.

Qualidade de vida

Carmen Zanotto lembrou que o autor da proposta foi diagnosticado precocemente com a doença há dez anos. “Ricardo Izar trouxe a experiência pessoal no olhar para todos aqueles que possam desenvolver a doença”, elogiou. Ricardo Izar agradeceu a Carmen Zanotto e outros deputados pela aprovação do projeto. “O Parkinson é muito mais do que o tremor. É a dificuldade de se locomover, falar, levantar, escovar os dentes. As famílias têm uma dificuldade de conviver com o portador de Parkinson”, relatou. Ele espera que o projeto ajude a conscientizar as famílias e melhore a qualidade de vida dos pacientes.

A deputada Soraya Santos (PL-RJ), que é coautora do projeto, destacou a importância das campanhas de saúde para alertar a população. “Precisamos fazer desta lei uma ação, que alerte as clínicas e os médicos. Que as pessoas atentas aos sinais possam se socorrer.”

SUS

O deputado Victor Mendes (MDB-MA) lamentou que grande parte dos brasileiros não tenha acesso à cirurgia que atenua os sintomas da doença. “É uma cirurgia de ponta e cara. Tenho pessoas próximas que sofrem da doença, mas tiveram oportunidade de fazer a cirurgia. Ela deve um dia estar disponível no SUS”, espera.

Fonte

O deputado Pedro Uczai (PT-SC) também defendeu o aumento de profissionalização do Sistema Único de Saúde. “Precisamos pesquisar e desenvolver mecanismos de reposta a doenças como o Parkinson”, defendeu.

Ricardo Izar também lembrou que os medicamentos de tratamento do Parkinson estão em falta nas farmácias que oferecem remédios de alto custo.

Sobreposição

Apenas o deputado Tiago Mitraud (Novo-MG) fez uma ressalva ao projeto, alertando para a sobreposição da campanha com outras mobilizações no mesmo mês. “Sabemos dos impactos positivos do mês de conscientização, mas a inserção recorrente pode ser contraproducente. Passamos a ter uma sobreposição de meses de conscientização. Já temos o Abril Verde e Abril Azul. Eles vão ser inviabilizados com esta sobreposição”, disse.

O Abril Verde é uma campanha de prevenção de doenças e acidentes de trabalho. Já o Abril Azul promove a conscientização sobre o autismo.

Fonte: Agência Câmara de Notícias