Deputado Claudinei destina R$ 200 mil para a construção de praça em Alta Floresta

O vereador Luciano Silva (Podemos) apresentou ao deputado estadual Delegado Claudinei (PL), no dia 24 de março, área que está prevista para ser implantada uma praça no bairro Sol Nascente, em Alta Floresta, e que vai beneficiar os moradores das imediações que residem na Camélia e Perimetral. Para contribuir com a edificação, o parlamentar destinou R$ 200 mil para a construção.

De acordo com Silva, o recurso do deputado vai contribuir para investir na construção da praça, que é um sonho dos moradores do Sol Nascente e de bairros adjacentes. “Já tivemos conversa com o prefeito e da engenharia e vamos tocar o projeto e realizar o sonho dos moradores. E continuaremos em busca de mais recursos”, declarou o parlamentar municipal.

Claudinei conta que é uma satisfação somar, mais uma vez, com Alta Floresta e proporcionar esse benefício que vai garantir um momento de lazer e bem-estar à população.

“Também tivemos a oportunidade de ajudar na saúde, com o valor de R$ 70 mil que foi aplicado na compra de veículo para o Ambulatório de Atenção Especializada Regionalizada em Hanseníase (AAER) do município, no transporte de pacientes acometidos pela hanseníase. O que tiver ao nosso alcance, esperamos sempre ajudar esse município que sempre nos acolhe muito bem”, comentou o deputado.

Localização – Alta Floresta está localizado na região norte de Mato Grosso e conta com cerca de 50 mil habitantes, conforme o último Censo Demográfico de 2010.

SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS / Gabinete do deputado Delegado Claudinei