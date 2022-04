O Prefeito César Augusto Périgo Participa de Uma reunião Com Associação São Brás Para Possível Construção e Instalação de uma Indústria de Torrefação de café

O Prefeito César Augusto Périgo Participou Neste dia 12 de Abril de uma Reunião com a associação são Brás que Pautou a Possibilidade da Doação de Um terreno para o projeto que compreende a Produtiva do café através de parcerias da Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e secretaria Municipal de Agricultura para execução do projeto “Café Cereja Negra” que tem como apoio principal o ISPN-instituto Sociedade População e natureza e o ICV-instituto Centro de Vida que vêm acompanhando o projeto deste sua aprovação em 2019. Dentro dos assuntos abordados, o principal foi a aquisição de um espaço para implantação da torrefação de café da associação São Brás, tendo em vista a possibilidade da colaboração Municipal se idealizando na forma legal, com o projeto de lei passando pela aprovação do poder legislativo Municipal.

Assessoria