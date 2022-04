A Prefeitura de Alta Floresta iniciou a aplicação da quarta dose da vacina contra a COVID-19 para os idosos com 80 anos ou mais e imunosuprimidos que tenham um intervalo mínimo de 4 meses desde a dose de reforço. Para a imunização do grupo é necessário levar o cartão de vacina, e um documento de identificação com foto.

Marcelo Carvalho