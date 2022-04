Vereadores se reúnem com AAEL e JMD Urbanismo para discutir projetos sobre o código de obras e o parcelamento do solo

Aconteceu na manhã desta segunda-feira (11/04), na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta uma nova reunião entre os vereadores, a empresa JMD Urbanismo responsável pelo residencial Hamoa e a Associação Alta-florestense das Empresas Loteadoras (AAEL) para discutir sobre os Projetos de Lei 2.164/2022 e 2,165/2022, ambos de autoria do Executivo Municipal.

A primeira propositura (PL 2.164/2022) institui o Código de Obras e Edificação do município. Já a segunda propositura (PL 2.165/2022) dispõe sobre o parcelamento do solo. Ambas as propostas do Executivo Municipal têm como principal objetivo atualizar a legislação municipal.

Durante a reunião, os representantes da AAEL e da JMD Urbanismo apresentaram sugestões de adequação do PL que serão analisados pelos vereadores como indicativo para a apresentação de emendas à proposta do Executivo Municipal.

Participaram da reunião os vereadores Oslen Dias dos Santos, presidente da Câmara Municipal, Adelson da Silva Rezende, Bernardo Patrício dos Santos, Claudinei de Souza Jesus, Darli Luciano da Silva, Douglas Pereira Teixeira de Carvalho, Ilmarli Teixeira, Francisco Ailton dos Santos e José Vaz Neto.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa