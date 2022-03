Na CCJR, deputados derrubam veto total à proposta de cirurgias reparadoras

Por 2 votos contra 1, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação (CCJR) derrubou o parecer que acenava pela manutenção do veto total ao Projeto de Lei 01/2020, de autoria do deputado Dr. Gimenez (PSD), que obriga o estado a realizar cirurgia plástica e reparadoras às pessoas que fizeram cirurgias bariátricas. O parecer segue à votação em Plenário.

De acordo com o deputado Dr. Eugênio (PSB), que votou a favor da derrubada do parecer do relator Dilmar Dal Bosco (União) que orientava pela manutenção do veto total, o único hospital que faz a cirurgia é o Metropolitano de Várzea Grande, mas as cirurgias foram suspensas em função da pandemia da Covid-19.

“Muitos pacientes estavam na fila para realizar a cirurgia. Com a pandemia, isso ficou represado. A maioria que faz a cirurgia de redução do estômago tem mais de 150 quilos, com isso a qualidade de vida deles fica prejudicada. Muitos estão na fila de regulação para fazer a cirurgia plástica reparadora. Mas infelizmente, até hoje, o Estado não começou a fazê-las”, disse Dr. Eugênio.

O deputado Sebastião Rezende (PSC) também fez a defesa pela derrubada do veto. Segundo ele, “é imprescindível que o Estado faça essas cirurgias. Há uma fila enorme para fazer a cirurgia plástica. A maioria das pessoas não tem condições financeiras de custeá-la. Por isso sou a favor da derrubada do veto total”, disse o parlamentar.

Novo horário – Ainda durante a reunião de hoje, de acordo com o presidente da CCJR, deputado Dilmar Dal Bosco, as próximas reunião da comissão serão feitas todas as terças-feiras, às 14 horas, na sala Deputado Oscar Soares, 201. A mudança, segundo Dal Bosco, foi alinhada no entendimento de os deputados do interior participarem das reuniões de forma presencial.

“No período matutino, muitos colegas deputados estão em trânsito. Por isso foi feito pedido para voltarmos a realizar as reuniões no período vespertino. A próxima reunião de terça-feira (5) será às quatorze horas. Esse novo horário facilita e por isso não vejo nenhum prejuízo à votação e à discussão das matérias na CCJR”, disse Dal Bosco.

ELZIS CARVALHO / Secretaria de Comunicação Social