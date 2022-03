MT: Polícia Federal encerra operação de combate a garimpo ilegal em terra indígena

A Polícia Federal (PF) , em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Exército Brasileiro (EB), o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER/MT) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) deflagraram a operação ALFEU V, com o objetivo de desocupar o garimpo ilegal na Terra Indígena Sararé, localizada entre os municípios de Conquista D´Oeste, Nova Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, no Estado do Mato Grosso.

Indígenas da etnia Nambikwara são pressionados há 30 anos por garimpos ilegais de ouro em suas terras.

Os policiais cercaram a Terra Indígena e bloquearam os acessos a fim de coibir a prática ilegal. Mais de 100 agentes públicos das diversas forças atuaram na operação, incluindo aeronaves e embarcações públicas.

O objetivo principal da ação conjunta era apreender as máquinas utilizadas no garimpo e identificar os responsáveis pela atividade criminosa.

A operação iniciou-se no dia 19/03 (sábado) e foi encerrada no dia 23/03 (quarta-feira).

O mandado de apreensão dos maquinários foi expedido pelo Juízo da 2ª Vara de Justiça Federal de Cáceres.

A operação resultou na retirada ou destruição dos seguintes bens:

– 7 Escavadeiras (PC).

– 40 motores estacionários

– 22 moinhos de pedra

– 15 geradores

– Barracas e diversos outros materiais utilizados no garimpo também foram destruídos.

O garimpo ilegal promove a destruição da vegetação local, a contaminação dos rios com mercúrio (utilizado na separação do ouro), além de alterar o fluxo das águas na região.

As ações policiais na Terra Indígena Sararé continuarão, visando reprimir crimes ambientais e a extração ilegal de minérios.

Assessoria