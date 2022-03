SES obteve 20,5 mil inscrições e 8,8 mil candidatos classificados em Processo Seletivo

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) obteve 20.531 inscrições por meio Processo Seletivo Simplificado. Foram classificados 8.884 candidatos às 2,9 mil vagas oferecidas em 18 unidades de Saúde de Mato Grosso.

Conforme levantamento da Secretaria Adjunta de Administração, Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, 6.385 profissionais foram classificados para os Hospitais Regionais e Estaduais, 553 para os Escritórios Regionais de Saúde, 1.321 para unidades especializadas ou descentralizadas e 625 para o nível central.

“Esse Processo Seletivo é de grande importância para a Saúde do Estado. Ele é necessário para que programas como o MT Mais Cirurgias sejam efetivos e atendam a um maior número de pessoas”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

Também foram registrados e avaliados 1.013 recursos – o que equivale a menos de 5% do total de inscrições –, dos quais 417 foram julgados procedentes.

As convocações dos candidatos classificados serão divulgadas em Diário Oficial do Estado, de acordo com a necessidade assistencial dos hospitais ou unidades. Contudo, não há um prazo preestabelecido para o chamamento.

A seleção dos candidatos também se destina ao preenchimento de vagas e Formação de Cadastro de Reserva.

“Todas as etapas e regras estão estabelecidas no Edital de Abertura do Processo Seletivo e Editais complementares. A orientação é que todos os candidatos estejam atentos às publicações do Diário Oficial”, destacou a secretária adjunta de Administração, Gestão do Trabalho e Educação da Saúde, Cristiane Mello.

Processo Seletivo

O Edital Nº 001/2022 disponibilizou o total de 2.959 vagas para diversos perfis profissionais. Dentre os perfis estão: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, biomédicos, maqueiros, administradores, contadores, engenheiros, arquitetos e outros.

As vagas foram disponibilizadas em 18 unidades geridas diretamente pelo Estado. Integraram o processo seletivo o Hospital Estadual Santa Casa, Hospital Metropolitano e os Hospitais Regionais de Alta Floresta, Colíder, Rondonópolis, Cáceres, Sinop e Sorriso.

Além das unidades hospitalares e do Nível Central, também foram contempladas unidades como o MT Hemocentro, Centro de Reabilitação Integral Dom Aquino Corrêa (Cridac), Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidades (Cermac), Centro Integrado de Atenção Psicossocial Adauto Botelho (Ciaps), Laboratório Central do Estado (Lacen), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Serviço de Verificação de Óbito (SVO), Complexo Regulador e a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF).

