Prefeito Edmilson Marino prestigiou apresentação de protejo da Acrimat

O Prefeito de Nova Monte Verde, Edemilson Marino, acompanhado pelo Secretário Municipal de Administração Anderson dos Santos, participaram na noite de sexta-feira (11/03), da apresentação do Projeto Acrimat em Ação, realizada pela Associação dos Criadores de Matogrosso, na sede do Lions Clube do município. Na oportunidade, o prefeito destacou o privilégio de acompanhar a brilhante palestra realizada pelo doutor Flávio Dutra de Resende, que possui vasta experiência na área de Zootecnia, com ênfase em Avaliação de Alimentos para Animais.

Edemilson Marino reafirmando seu compromisso com os criadores, com ações que fortaleçam ainda mais o setor, enfatizou que, o retorno do Acrimat em Ação, com a missão de levar informações aos criadores, é extremamente importante, diante de um mercado cada vez mais competitivo. “Portanto, parabenizo a todos os envolvidos neste projeto, que tem feito a diferença em Mato Grosso”, concluiu o prefeito.

Assessoria de Comunicação