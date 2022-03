ALMT aprova lei que multará empresas que utilizarem ônibus com plataforma defeituosa

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou por unanimidade, na sessão da tarde de quarta-feira (9), o Projeto de Lei 497/2019, de autoria do deputado estadual Faissal Calil (PV). O texto prevê multa às empresas concessionárias de transporte público que operem seus ônibus com a plataforma elevatória de embarque defeituosa.

A legislação proíbe que as empresas coloquem os ônibus com as plataformas com defeito para circular. Caso as concessionárias de transporte público descumpram a determinação, estarão sujeitas a aplicação de uma multa de R$ 5 mil por veículo que for flagrado rodando de forma irregular.

“Este projeto tem como objetivo garantir a acessibilidade das pessoas que, de algum modo, necessitem dessa mobilidade para viabilizar a utilização dos serviços de transportes. Pessoas com deficiência, como cadeirantes, precisam demais das plataformas de embarque para poderem utilizar os ônibus. A aprovação desta lei dá mais qualidade de vida e dignidade para estas pessoas”, afirma Faissal.

O projeto foi aprovado em segunda votação e segue agora para sanção do governador Mauro Mendes (União).

CAROLINA COUTINHO / Gabinete do deputado Faissal