Faissal participa de mutirão em Alta Floresta

O deputado estadual Faissal Calil (PV) visitou diversas cidades do interior de Mato Grosso no último final de semana (5 E 6) . Entre os municípios que o parlamentar esteve para ouvir os cidadãos, destaca-se Nova Monte Verde, Rosário Oeste, Nova Ubiratã, Guarantã do Norte, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Alta Floresta, onde participou do mutirão do Programa Meu Pet Amigo.

O projeto visa campanhas de conscientização para o combate aos maus tratos e a castração de animais, caninos e felinos, machos e fêmeas, em Alta Floresta. O programa, que conta com uma emenda parlamentar de Faissal, visa o credenciamento de famílias que são assistidas por programas sociais para triagem e castração dos pets de estimação. Cerca de 500 deles foram cadastrados no primeiro mutirão, realizado no fim de semana.

“Este projeto concretiza nossa vontade política de construir um legado sincero e honesto pela causa animal. Assim como o amor pelos pets, também lutamos por causas que no nosso entender, são importantíssimas para todos os mato-grossenses, como a defesa do consumidor, a busca por uma energia limpa, como a solar, além de defender uma saúde e educação de qualidade para todo cidadão desse estado. Esse é o nosso compromisso com o povo que nos colocou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso”, afirmou Faissal.

Faissal também visitou municípios da região do Nortão e do Médio-Norte de Mato Grosso. O deputado, desde o início de seu mandato, tem adotado uma postura municipalista, viajando pelo estado e ouvindo as principais demandas da população. Segundo o parlamentar, este tem sido um dos pilares de sua atuação enquanto representante da população.

CAROLINA COUTINHO / Gabinete do deputado Faissal