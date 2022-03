Técnicos do CAE são treinados pela Desenvolve MT

Conforme compromissado com o Secretário Especial de Desenvolvimento Regional da Casa Civil de Mato Grosso, Celso Banazeski, a Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Desenvolvimento de Peixoto de Azevedo encaminhou para Cuiabá a Diretora e a Agente do Centro de Atendimento Empresarial (CAE) para participarem da capacitação e treinamento na Agência de Fomento de Mato Grosso – Desenvolve MT.

Os agentes de crédito e correspondentes foram capacitados para atuar no procedimento de apoio no que diz respeito ao assessoramento, consultoria e demais serviços aos micros e pequenos empresários e empreendedores individuais do município buscando a sua formalização e acesso as linhas de crédito e incentivos governamentais.

No treinamento ministrado pelo Desenvolve MT as participantes conheceram as linhas de crédito bem como todo processo de preenchimento de cadastro e documentos, o sistema da plataforma online, local onde é solicitado o crédito e inserido os documentos do empreendedor para análise.

A Diretora do CAE, Nádia Mohieddine e a Agente Adriana Cantanhede Costa estão habilitadas para dar suporte em todo o processo de solicitação de crédito, facilitando assim o encaminhamento das propostas para a Desenvolve MT.

“Foi muito produtiva a capacitação e que será impactante no processo de credenciamento e habilitação dos empreendedores Peixotenses, que poderão ser contemplados com os incentivos financeiros por meio de crédito do Governo de Mato Grosso. No curso de capacitação técnica da Desenvolve MT pudemos nos atualizar em relação a legislação e normas, linhas de crédito e formalização, atribuições dos agentes, cases de sucesso de projetos e empresas e a como desenvolver a montagem de propostas no Centro de Atendimento Empresarial”, disse Nádia Mohieddine.

O Secretário de Agricultura, Indústria, Comércio e Desenvolvimento, Alan Aires, destacou que a determinação do Prefeito Maurício Ferreira de Souza é reestruturar o CAE para que os agentes de crédito possam efetivamente atender também demandas de pequenas e médias empresas, garantindo-lhes o acesso desburocratizado aos incentivos daAgência de Fomento de Mato Grosso – Desenvolve MT.

“Faremos uma grande mobilização e promoveremos uma força-tarefa para que os empreendedores busquem o CAE para dirimir dúvidas, buscar informações, providenciar a organização, planejamento e formalização de seu negócio, sanar problemas de inadimplência, capacitar a mão-de-obra, otimizar sua prestação de serviço e outras ações que trarão estabilidade, lucratividade e a geração de empregos”, mencionou Alan Aires.

Assessoria de Comunicação