Prefeitura entrega kits de enxoval para gestantes itaubenses

A Prefeitura de Itaúba-MT, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), retomou na manhã desta quinta-feira (03), as entregas dos kits de enxoval para gestantes acompanhadas pela Pasta. A ação contempla grávidas em situação de vulnerabilidade social registradas no Cadastro Único. Só ano passado mais de 40 gestantes foram beneficiadas.

Os enxovais contêm itens essenciais para os primeiros meses do bebê, como banheira, roupas, toalha de banho, jogo de bolsa, fraldas, materiais de higiene e etc.

A Primeira Dama e Secretária de Assistência Social, Eliana Dutra, esteve pessoalmente à frente das entregas que são realizadas diretamente na casa das mamães beneficiadas. “É mais do que as entregas dos kits que são montados com recursos próprios do município. Também tem o acompanhamento dessas mamães e das famílias por meio de visitas domiciliares e outros atendimentos”, explicou.

De acordo com a coordenadora do CRAS, Fátima Danieli Belato, o objetivo é acompanhar, orientar e dar total assistência durante o período da gravidez até o nascimento do bebê e com isso contribuir para que as gestantes e seus familiares tenham acesso às informações referentes ao desenvolvimento infantil, visando o fortalecimento dos vínculos familiares.

ASCOM