Inscrições abertas para programa de financiamento de projetos de pesquisa colaborativa

Estão abertas até 30 de abril as inscrições para o Programa de Financiamento de Projetos de Pesquisa Colaborativa do Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia (ICGEB). A entidade oferece financiamento para projetos de pesquisa com objetivo de promover a formação de jovens cientistas e o desenvolvimento de instalações de pesquisas.



O programa apoia linhas de temáticas de pesquisa nas áreas de ciências básicas da vida; saúde humana; biotecnologia industrial e agrícola; e bioenergia. Os candidatos devem ocupar cargos em universidades ou institutos de pesquisa dos países membros do ICGEB. Para essa Chamada, o ICGEB possui um portal online para envio de propostas do Programa de Pesquisa Colaborativa.



O ICGEB é uma organização intergovernamental autônoma desde 1994 e forma uma rede interativa com mais de 65 estados membros, dos quais o Brasil faz parte desde 2002. Estruturado em três componentes centrais, localizados em Trieste (Itália), Nova Deli (Índia) e na Cidade do Cabo (África do Sul), o Centro desempenha um papel fundamental na biotecnologia mundial pela excelência em pesquisa, treinamento e transferência de tecnologia para a indústria contribuindo para promoção do desenvolvimento global sustentável.



O MCTI, por meio da Coordenação-Geral de Ciências da Saúde, Biotecnológicas e Agrárias (CGSB), exerce a função de ponto focal do ICGEB no Brasil e o seu coordenador desempenha a função de Liaison Officer do ICGEB no país. O Liaison Officer exerce, entre outras atribuições, o papel de intermediar a comunicação e a cooperação em prol do desenvolvimento de interações frutíferas entre o país membro e o ICGEB.

Como participar da chamada

O pesquisador principal enviará online sua inscrição ao ICGEB que será transmitida, respectivamente, ao ICGEB (Itália) e ao Liaison Officer do ICGEB no Brasil para avaliação e seleção. Nessa etapa, o Comitê Científico do Brasil, responsável pela seleção de bolsas, realizará a seleção daquelas propostas a serem endossadas para a convocação anual. O endosso é um requisito fundamental para que a bolsa seja concedida.



Após a análise dos projetos pelo Comitê Científico do Brasil, o Liaison Officer poderá apoiar até três propostas de Projetos de Pesquisa Colaborativa (CRP) e duas propostas de Bolsa (Early Career Return Grants). As propostas endossadas passarão por um processo seletivo liderado pelo ICGEB em Trieste (Itália) e os candidatos serão informados do resultado final por e-mail.



Prazo para submissão das propostas: 30 de abril de 2022.



Para maiores informações sobre a Chamada CRP, acesse este link.



Para dicas de como elaborar uma proposta para o ICGEB.



Para informações sobre o Programa, perguntas e respostas acessar o link.

Com informações Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações