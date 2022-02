Audiência Pública de apresentação e avaliação dos Demonstrativos Fiscais do 3º quadrimestre de 2021

A Prefeitura Municipal de Itaúba-MT, realizou hoje (23), a Audiência Pública para apresentação e avaliação dos demonstrativos fiscais-Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), relativos ao 3º quadrimestre do ano de 2021. O evento supracitado foi realizado na Câmara Municipal de Vereadores no fim desta manhã.

A Audiência é realizada a cada quatro meses em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de 2000.

“A Audiência é uma prestação de contas com a sociedade sobre as receitas e despesas do Município. Então, é importante a participação popular não só no sentido de informações pertinentes sobre receitas e gastos e também para elogiar, sugerir, participando assim da gestão do executivo municipal”, explicou o Assessor Contábil, Rodrigo Luiz Benassi.

ASCOM