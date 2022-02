Secretaria de Esporte e Lazer abre matrículas para aulas esportivas em Alta Floresta

A Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Esporte e Lazer, informa que as inscrições para as Escolinhas Esportivas Municipais estão abertas. Visando o melhor atendimento à população, a Secretaria estará realizando as matrículas no ginásio de esportes e atenderá crianças e adolescentes de 09 a 17 anos, nas categorias feminino e masculino.

Para o Diretor de Esportes, Pedro Salustiano, formar cidadãos com ética e responsabilidade através do Esporte é o principal objetivo na frente da Secretaria, e por isso, reforça a importância dos pais e responsáveis a incentivarem e matriculares seus filhos em uma das modalidades esportivas oferecidas pelo Executivo Municipal. As modalidades oferecidas serão: Natação, Vôlei, Basquete, Handebol, Futsal, Futebol de Campo, Tênis de Mesa e Hidroginástica. Vale ressaltar que as aulas são gratuitas.

Mais informações podem ser solicitadas através dos telefones 66 3903-1034 e 66 3903-1167.

Marcelo Carvalho ASCOM