Agricultura Familiar e Alimentação Escolar

O Prefeito Maurício Ferreira de Souza tem se empenhado para ampliar cada vez mais o processo de aquisição de produtos da agricultura familiar Peixotense para a melhoria nutricional da merenda que é servida nas escolas e creches municipais.

Nesta terça-feira (15), o Departamento de Merenda Escolar e o Conselho Municipal de Alimentação Escolar acompanharam a 1ª Etapa de Entrega de verduras, hortaliças e legumes diretamente nas unidades de ensino da cidade, observando todo critério de logística de transporte, conservação de alimentos e a distribuição dentro dos parâmetros de segurança alimentar e protocolos da pandemia da Covid-19.

O Presidente do Conselho, Leudinar dos Anjos, disse que a meta é sempre superar o percentual 30% dos recursos repassados pelo governo federal dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) na compra direta de produtos dos 11 projetos de assentamentos rurais organizados em associações e cooperativas no município de Peixoto de Azevedo.

“Além de fomentar a agricultura familiar, gerando mais empregos e renda no campo, estamos efetivamente oferecendo uma alimentação saudável e nutritiva aos alunos da rede pública municipal. É mais que uma merenda, é de fato uma refeição balanceada e elaborada pela nossa nutricionista Juliana Heller e preparada por nossas merendeiras que estão em constante aprendizado, capacitação e atualização”, declarou Leudinar dos Anjos.

A Associação de Micro e Pequenos Agricultores do PA Cachimbo – AGRIPAC, atua em parceria com diversas instituições governamentais na prestação de serviços de assistência técnica, patrulhas agrícolas, logística de transporte de alimentos, armazenagem de produtos e na ampliação da oferta da produção para o PNAE.

Hoje são mais de 4.200 alunos atendidos com merenda escolar de altíssimo poder nutricional e qualidade.

