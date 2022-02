Em protesto contra má qualidade, caminhoneiros fecham a 163

Caminhoneiros bloquearam a BR-163 na manhã desta segunda-feira (14) para protestar contra as más condições da rodovia. Os manifestantes se reuniram às 6h. Parte deles estava em frente ao Posto Aldo, na altura do Km 736 em Cuiabá, enquanto os outros estavam no Km 395 sentido da Capital para Rondonópolis.

Em vídeo, um dos caminhoneiros afirmou que o bloqueio iria permanecer até que os motoristas recebessem um posicionamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ou do Ministério da Infraestrutura.

Os profissionais reivindicam uma melhora na qualidade do asfalto na rodovia que, segundo eles, está “intransitável” para os veículos de carga. Apesar da má qualidade do asfalto e ausência de duplicação em vários trechos, a concessionária Rota do Oeste segue cobrando pedágio.

“Acabamos de parar aqui em protesto, queremos uma posição do DNIT, do Ministério da Infraestrutura referente a esses buracos que estão intransitáveis, quebrando caminhão, tombando caminhão, nós precisamos de uma resposta urgente”, relatou.

A intenção dos manifestantes era seguir os protestos ao longo da manhã e estender o bloqueio para o sentido norte da rodovia. No entanto, os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Rota do Oeste foram até os locais interditados e informaram que conseguiram dispersar os caminhoneiros após diálogo entre os policiais federais e os motoristas.

As equipes da Rota seguem no local para monitorar a área a respeito de possíveis nova mobilizações. No momento, os trechos estão liberados para o tráfego desde as 7h50.

VITÓRIA GOMES – MidiaNews