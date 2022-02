Sindspen-MT decide encerrar greve dos policiais penais

Em Assembleia Geral realizada na tarde desta sexta-feira (11.02), o Sindicato dos Policiais Penais de Mato Grosso (Sindspen-MT) decidiu pela finalização da greve da categoria iniciada no dia 16 de dezembro de 2021 e suspensa desde o dia 05 de janeiro de 2022. O fim do movimento ocorre após a segunda reunião com o Governo do Estado e para dar continuidade às negociações pela valorização salarial dos últimos 10 anos, além do plano gradativo de valorização dos servidores.

De acordo com o presidente do Sindspen-MT, Amaury Neves, a decisão foi tomada em conjunto com os servidores e atende uma necessidade para realização da próxima reunião com o Governo. “As negociações das nossas pautas seguem em aberto com o executivo estadual. Não há nada definido. Teremos uma nova rodada de negociação com o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, no dia 8 de março. A única coisa certa é que vamos lutar até o fim pela nossa valorização e pela aceitação das nossas reivindicações”, explica.

Neves reforça que as solicitações da categoria são justas e corrigem o equívoco de gestões passadas, quando outras categorias da segurança pública receberam reajustes enquanto os policiais penais não foram beneficiados.

“Somos cerca de 2,8 mil servidores que ajudam a manter a ordem e a segurança da sociedade em Mato Grosso, lotados em 46 unidades prisionais, tomando conta e evitando que reeducandos continuem a cometer crimes no lado de dentro e de fora dos muros. Contamos com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Mato Grosso (OAB-MT), e de boa parte dos deputados estaduais. Isso nos fortalece e dá respaldo às nossas solicitações”, finalizou.

