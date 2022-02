Barranco pede que população siga o processo de imunização e leve filhos para vacinar

O deputado estadual Valdir Barranco (PT) fez um apelo para que os mato-grossenses completem o ciclo de imunização, seja com a segunda dose ou a de reforço, e leve seus filhos e filhas para se vacinarem imediatamente. Segundo o parlamentar, das quase 500 mil crianças em Mato Grosso, apenas 32 mil tomaram a vacina, o que corresponde a cerca de 8% da população dessa faixa etária.

O parlamentar lembra que o ano letivo dos pequenos iniciou nesta segunda-feira (7) e que a vacinação desse público é de extrema importância para o retorno seguro das atividades nas escolas e pode evitar o “restart” de uma nova onda de infecção iniciada dentro das salas de aula. “É importante que todos os pais tenham a conscientização da necessidade de preservar a segurança da saúde dos seus filhos por meio da vacinação na qual já é comprovada a sua eficiência contra o coronavírus”, disse.

Até o momento, o Estado já recebeu quase 65 mil doses pediátricos da Pfizer, que foram enviados aos 141 municípios. A vacinação, porém, está lenta na maioria das cidades, muito pela baixa procura dos pais que ainda tem muitas dúvidas em relação a vacina das crianças.

Barranco reforça a necessidade de combater as notícias falsas em relação a vacinação de crianças. “Para que nós consigamos enfrentar todos os entraves e levar essas vacinas as crianças de 5 a 11 anos, combater com muita garra e tenacidade os chamados anti-vacinas, os que distribuem material criminoso colocando questionamentos sobre a vacina e que tem dificultado o trabalho dos municípios”, finalizou o deputado.

PEDRO LUIS VELASCO DE BARROS / Gabinete do deputado Valdir Barranco