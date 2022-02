AULAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE ITAÚBA INICIAM NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA (09)

A prefeitura de itaúba-MT, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, informou que as aulas presenciais da rede pública municipal de ensino terão início na próxima quarta-feira (09).

A Pasta Ressaltou que as medidas para garantir a segurança dos alunos continuarão sendo adotadas com os Centros de Ensino seguindo todas as recomendações sanitárias para o combate ao Covid-19.

As matrículas para o ano letivo de 2022 foram realizadas entre os dias 24 a 26 de janeiro.

A rede pública municipal de ensino de Itaúba conta com quatro escolas e atende cerca de 700 estudantes da educação infantil ao fundamental 1.

ASCOM