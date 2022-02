Alta Floresta: “duas ruas do Jardim Imperial vão receber asfalto comunitário”, anuncia presidente Tuti

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), anunciou na tarde desta quarta-feira (02) o compromisso assumido pelo prefeito Valdemar Gamba com o asfalto comunitário das Ruas Padre José de Anchieta e Dom Pedro II, ambas localizadas no Bairro Jardim Imperial, no Setor NW-A, na Cidade Alta.

Conforme o presidente do Parlamento Municipal, com o posicionamento positivo do Executivo Municipal e com uma adesão de mais de 82% dos moradores, o asfalto comunitário está assegurado. A previsão é construir mais de 6.300 metros quadrados de pavimentação em parceria com os moradores.

“A prefeitura vai executar a obra e os moradores vão entrar com a contrapartida. Ficou bem definido, vai fazer sim, a previsão de início é para o final do mês de abril”, confirmou o Presidente.

Lindomar Leal/Assessoria