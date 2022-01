Escola de Governo oferta 300 vagas para curso online de Gestão Pública Gerencial

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) oferta, por meio da Secretaria Adjunta da Escola de Governo, 300 vagas para o curso online “Noções de Gestão Pública Gerencial”. As inscrições para a qualificação já estão abertas e devem ser efetuadas até o dia 6 de fevereiro.

A capacitação será realizada na modalidade de Educação a Distância (EaD), com início no dia 14 de fevereiro, e tem como público-alvo todos os servidores do Poder Executivo estadual. O objetivo desta ação é oferecer noções sobre a administração pública, o gerencialismo, a governança e o valor público.

Interessados podem ser inscrever AQUI. Outras informações pelo telefone (65) 3613-3611.

(Supervisão de texto de Nayara Takahara)

Thiago Novaes | Seplag-MT