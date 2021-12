Equipe parte para a 4ª etapa do Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires

Pelo menos seis barcos e oito homens partiram na tarde de terça-feira (14.12) para a iniciar a 4ª etapa do Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires. Os barcos foram transportados em cima de um caminhão guincho, com o suporte de uma Kombi.

O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) acompanhou a partida da equipe e destacou que nesta etapa o recolhimento do lixo será feito entre a Balsa da Indeco e a Balsa da 4ª Oeste. “A equipe deve percorrer aproximadamente 70 quilômetros recolhendo todo tipo de lixo que encontrar no caminho”, ressaltou o presidente ao parabenizar os voluntários pelo envolvimento no mutirão.

Tuti explicou que o evento só acontece porque conta com o apoio de muitas empresas e dezenas de pessoas. “O Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires é um dos maiores eventos do mundo de cuidado com o meio ambiente e de preservação de uma das maiores riquezas naturais que temos em Alta Floresta e na região, mas só acontece porque tem muitas pessoas ajudando”, ressaltou.

A área de abrangência do mutirão compreende mais de 200 quilômetros entre os municípios de Alta Floresta, Carlinda, Nova Canaã do Norte e Paranaíta.

O Mutirão de Limpeza do Rio Teles Pires acontece desde 2011 e em 2019 passou a ser evento de caráter tradicional, ambiental, cultural e popular do calendário oficial de datas e eventos do município de Alta Floresta, conforme a Lei Municipal 2.533/2019. O objetivo é garantir a preservação do maior rio da região.

