Com medo da Ômicron, Lucas antecipa dose de reforço

Em Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá), o medo das novas variantes da covid-19, como a Ômicron, somada à autorização do Estado para a antecipação da 3ª dose da vacina contra o novo coronavírus, antecipou o período em que os moradores podem receber a nova dose.

A 3ª dose, antes aplicada em um intervalo de cinco meses, agora passará para quatro. A decisão foi da Comissão Intergestora Bipartite de Mato Grosso (CIB-MT) por causa do risco de circulação de novas variantes (como a ômicron) e da baixa procura da população pelas 2ª e 3ª doses no prazo que estavam vigentes.

A medida, já válida, contempla todos os públicos já vacinados contra o novo coronavírus no estado. Portanto, a partir de agora, em Lucas do Rio Verde, qualquer pessoa com 18 anos completos ou mais, que tomou a 2ª dose até o dia 18 de agosto deste ano, já pode tomar a dose de reforço.

Esta semana, entre os dias 13 e 17 de dezembro, a aplicação ocorre no PSF e horário agendados pelo site da prefeitura (https://vacinalucas.lucasdorioverde.mt.gov.br/#/) ou no Parque de Exposições, nos dias 14 e 15, das 18h às 20h30, sem a necessidade de agendamento.

Para ser vacinado, é preciso apresentar documento oficial com foto e carteira vacinal. Profissionais de Saúde precisam apresentar, além da carteira de vacinação, comprovante empregatício ou carteira profissional.

2ª dose Janssen

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, apesar do Ministério da Saúde já ter autorizado a aplicação da 2ª dose da vacina Janssen, o Município de Lucas do Rio Verde ainda não recebeu as doses.

“Quatro meses após a 2ª dose da Janssen, a população já poderá tomar a dose de reforço, que será a Pfizer”, explica a coordenadora da Vigilância em Saúde, enfermeira Cláudia Engelmann.

Folha Max