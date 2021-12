Prefeitura lança “Natal Eu Amo Alta Floresta” com espetáculo na Praça da Cultura

Milhares de pessoas marcaram presença no lançamento do Natal Eu Amo Alta Floresta na noite do último domingo (05), quando foi aberta para visitação a Casa do Papai Noel e apresentado o espetáculo Era Uma Vez o Natal.

A Praça da Cultura foi carinhosamente preparada, por meio do Projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta sob mentoria da primeira dama Vilma Gamba, em parceria com a JMD e Família Arpini. Com as árvores iluminadas e a Casa do Papai Noel, com a presença do bom velhinho que recebe crianças e adultos para fotos.

O espetáculo musical, Era Uma Vez o Natal, trouxe à tona o verdadeiro sentido do natal. Manteve todos presentes com olhos atentos a cada movimento dos atores no palco. O espetáculo apresentou a busca de um ajudante do Papai Noel em compreender o sentido do natal, proporcionando experiências únicas aos expectadores.

O resgate do espírito natalino é um dos pontos altos do Natal Eu Amo Alta Floresta, que buscou parceria público-privada para iluminar diversos pontos da cidade. “O natal é um momento de reflexão e nós estamos buscando proporcionar a proximidade das pessoas, com o espírito do natal chegando para dar um ar de amor, paz e carinho, com luzes e a Casa do Papai Noel”, destacou a primeira dama Vilma Gamba.

A Casa do Papai Noel é aberta para visitação e fotos todas as noites, entre às 18h e às 21h, com a presença do Papai Noel.

Eliza Gund – ASCOM