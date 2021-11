Secretaria Municipal de Saúde aderiu ao Programa Estadual de Saúde Mental aos Trabalhadores da Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta aderiu ao Programa Estadual de Saúde Mental aos Trabalhadores da Saúde – PEEIS. O programa da Secretaria de Estado de Saúde, tem como objetivo prestar cuidados em saúde mental e apoio psicossocial aos trabalhadores da saúde dos 141 municípios do estado de Mato Grosso, com vistas a redução do nível estresse vividos no contexto da pandemia da COVID-19.

O Programa disponibilizará atendimentos individuais e grupais – ONLINE – com uma equipe multiprofissional especializada (psicólogo, médicos, enfermeiros e assistentes sociais) para atender as demandas e necessidades do trabalhador que esteja vivenciando situações de sofrimento psíquico, ansiedade, luto, depressão, como consequência do processo de trabalho extenuante da pandemia. Com garantia total de sigilo com objetivo dar suporte emocional para o enfrentamento das dificuldades enfrentadas neste contexto da COVID-19.

No ato da inscrição, o servidor pode escolher um grupo e horário para participar. Na segunda-feira das 08h30 às 10h ou 10h30 às 12h00. Na terça-feira das 17h às 18h30. Na quinta-feira das 17h30 às 19h00. Na sexta-feira das 16h00 às 17h30 ou das 17h30 às 19h00.

ASCOM