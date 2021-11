Programa Nota MT divulga calendário de sorteios para 2022

A Secretaria de Fazenda (Sefaz) divulgou o cronograma dos sorteios do programa Nota MT para 2022. Ao todo, 11 concursos mensais e quatro especiais serão realizados durante o próximo ano e vão distribuir R$ 7,6 milhões em prêmios para quem pedir o CPF nos documentos fiscais.

Em 2022, o primeiro concurso mensal ocorrerá no dia 10 de fevereiro, referente aos documentos fiscais emitidos em janeiro. O último, que sorteará os bilhetes de novembro, ficou para o dia 08 de dezembro. Nos sorteios mensais serão distribuídos prêmios nos valores de R$ 500 e R$10 mil.

Já os sorteios especiais, com prêmios de R$ 50 mil, serão realizados de três em três meses, em datas comemorativas. O primeiro será o de Carnaval, no dia 17 de março, e o último, especial de Natal, será no dia 15 de dezembro.

O secretário de Fazenda, Rogério Gallo, destaca que o Nota MT já se consolidou como um programa que leva à população o conhecimento da importância social do tributo, além de fortalecer a economia e fomentar a solidariedade, por meio dos repasses às entidades sociais. Atualmente, já são mais de 25 mil pessoas premiadas no Nota MT e 194 instituições beneficiadas.

“O Nota MT é um programa importante que tem beneficiado a todos, desde o cidadão que é sorteado até a entidade social que recebe recursos que auxiliam na manutenção dos serviços oferecidos à comunidade assistida por ela. Por meio do Nota MT, o cidadão ainda contribui para a redução da sonegação fiscal e para o aumento da arrecadação, sem que haja um aumento de impostos”, afirma o secretário de Fazenda.

O Nota MT estimula o cidadão a pedir o CPF em documentos fiscais nas compras realizadas em estabelecimentos comerciais de Mato Grosso, exercendo, assim, sua cidadania fiscal. Para concorrer aos prêmios, além de pedir o CPF, é necessário se cadastrar no site ou aplicativo do Nota MT.

O calendário referente aos sorteios do Nota MT de 2022 foi publicado por meio da Portaria nº 222, publicada no Diário Oficial do dia 17 de novembro (quarta-feira).

Éverton Anunciação | Sefaz-MT