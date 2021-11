Prefeito Osmar participa da Feira do Produtor no Programa Paranaíta + Agro

Neste domingo 21 de novembro de 2021, o Prefeito Osmar Antônio Moreira esteve prestigiando a Feira do Produtor Rural no Assentamento São Pedro.

A feira foi realizada na Comunidade Jardim do Éden em frente o Cooperativa Coomasp, a atividade é desenvolvida através do Sebrae pela Coordenadora Jessica Meireles em parceria com a Prefeitura Municipal. Na ocasião o prefeito Osmar visitou cada barraca dos feirantes na companhia da Secretária de Agricultura Dayene Magri e a representante do Sindicato Rural Regiane Oliveira, onde os pequenos produtores apresentaram todos os produtos oriundos da agricultura familiar e da gastronomia.

O Programa Paranaíta + Agro tem como objetivo estimular o desenvolvimento rural sustentável ofertando assistência técnica, com incentivos a Agricultura Familiar nos Programas subsidiados pela gestão municipal. No evento a cada 15 reais comprado o cliente ganhava um cupom para concorrer vários prêmios doados pelas comerciantes, feirantes e autoridades.

Na ocasião estiveram prestigiando a feira o vereador Naldo Silveira, os Secretários Porfival Junior (Governo) e Marcos Franco (Obras), o Agente de Desenvolvimento Local Adão Licieski e o Presidente da Coomasp Diemerson Junior e equipe da diretoria.

Angelo Papadopulos / Wellington Magalhães

Assessoria de Imprensa