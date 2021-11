Sorteio Nota Paraná: Ganhador altaflorestense fatura R$ 200 mil

Curitiba tem um ganhador do prêmio de R$ 1 milhão do programa Nota Paraná. O sorteio ocorreu nesta segunda-feira (08) e o vencedor concorreu com nove bilhetes oriundos de 13 notas fiscais. Além do curitibano(a), outra pessoa residente em Alta Floresta, no Mato Grosso, foi sorteado com o prêmio de R$ 200 mil. O bilhete sorteado foi o número 20649164, segundo a Secretaria da Fazenda do Paraná.

Mensalmente o programa sorteia aos contribuintes paranaenses prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e o prêmio máximo, de R$ 1 milhão. Já as entidades sem fins lucrativos que contribuem para assistência social, educação, saúde e geração de emprego no Estado concorrem a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

Conforme balanço do governo, eram mais de 26 milhões de números distribuídos em mais de três milhões de CPFs diferentes. Outros 40 prêmios de R$ 10 mil também foram sorteados.

Redação / Tribuna do Paraná