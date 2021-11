Desenvolve MT lança campanha de recuperação de crédito para empreendedores

A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso (Desenvolve-MT) está lançando uma campanha de recuperação de crédito para os clientes renegociarem e quitarem seus débitos, reduzindo a judicialização de cobranças.

O intuito é gerar oportunidade de pagamento com redução de juros de mora em até 100% para pagamento à vista e para pagamento parcelado em 12 vezes, sem juros, com entrada mínima de 5% do valor da dívida.

O valor renegociado durante a campanha será reaplicado aos empreendedores por meio das diversas linhas de crédito disponíveis. O prazo de renegociação vai até o dia 31 de janeiro de 2022.

Para o presidente da Desenvolve MT o programa de renegociação de dívidas demonstra que o Governo está sensível as dificuldades que a sociedade enfrenta. “ É uma oportunidade de ajudar o empreendedor a retomar seus negócios, e ficar livre para ter acesso ao credito neste momento importante para a retomada da nossa economia”, explica.

Confira as condições

Os débitos poderão ser parcelados da seguinte forma. Para pagamento à vista desconto de 100% nos juros de mora e isento de tarifa de renegociação.

Para pagamento parcelado em 12 vezes, entrada de 5% do valor da dívida, desconto de 70% nos juros e mora, e será cobrado a tarifa de renegociação de 0,6% sobre o valor do contrato.

Para pagamento parcelado em até 24 vezes, entrada de 10% do valor, desconto de 60% nos juros e mora, e será cobrado a tarifa de renegociação de 0,6% sobre o valor do contrato.

Para pagamento parcelado até em 48 vezes, entrada de 20%, desconto de 50% nos juros e mora, e será cobrado a tarifa de renegociação de 0,6% sobre o valor do contrato.

As taxas de juros a serem aplicadas nas renegociações parceladas na campanha serão as mesmas do contrato original. Todas as renegociações estão isentas de custas processuais.

Como renegociar

O cliente que se interessar pode se deslocar até a Desenvolve MT localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº2368, Edifício Top Tower, salas 1 e 2 – Bosque da Saúde, das 8h às 17h.

Ou se preferir pode entrar em contato com o setor de Recuperação de Crédito pelos telefones, (65) 3613-7900 ou (65) 3613-7914, ou pelo WhatsApp (65) 99650-2142.

Folha Max