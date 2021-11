Chapa “Tudo pela Ordem” será oficialmente lançada na noite de hoje, com presença de candidata da Seccional

A chapa “Tudo pela Ordem”, que concorrerá na 8ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, que abrange Alta Floresta e outros cinco municípios (Paranaíta, Carlinda, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes e Apiacás), será oficialmente lançada na noite desta quarta-feira, 10, às 19 horas, em evento na sede do Simenorte. Concorre à reeleição a advogada Dra Lourdes Navarro. Os outros integrantes da diretoria para o novo mandato serão totalmente renovados.

A Candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT) para o triênio 2022/2024, a advogada Gisela Cardoso, participará do ato com integrantes da sua diretoria. A eleição da será realizada no dia 26 de novembro de 2021, das 9h às 17h.

“Nós queremos retomar aquele ritmo de trabalho que vinha sendo desenvolvido no primeiro ano do mandato atual, mas que foi interrompido em razão da pandemia, esse é um grande desafio”, apontou Lourdes Navarro.

AGRADECIMENTOS – Nos últimos dias integrantes da chapa estão visitando as cidades da região para apresentar o plano de trabalho e ouvir as demandas dos advogados, especialmente aqueles que moram distantes da sede. Na última semana, a comitiva esteve em Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes. “Nós já fizemos um compromisso nestas cidades e pretendemos levar aos outros municípios da subseção, que é de estender a ‘longa manus’ da OAB, criando comissões nos municípios que ficarão responsáveis por acompanhar as demandas locais, com poder de deliberação e repassar à sede, esta é uma iniciativa que trará grandes benefícios à advocacia que muitas vezes se sente abandonada, é uma forma de levar a OAB a estar mais presente”, explicou a advogada que aproveitou para fazer um agradecimento aos advogados que participaram, interagiram e demonstraram interesse em defender a advocacia nestes municípios, “nós da diretoria agradecemos muito a participação dos colegas e deixamos o nosso mandato aberto para a participação de todos aqueles que vierem pra somar”, finalizou.

DA REDAÇÃO

Jornal O Diário