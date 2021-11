Alta Floresta: Momento na Cultura lança livro infantil “Fabrica de Palavras”

O lançamento do livro “Fábrica de Palavras” marcou o encerramento da campanha do mês das crianças, realizada pelo Projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, da primeira-dama Vilma Gamba em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Juventude. O lançamento do livro é também uma ação da Biblioteca Municipal Rui Ramos.

O livro foi lançado no teatro municipal, na Praça da Cultura, contando com a presença de crianças na última sexta-feira (22), além de autoridades. Uma contadora de histórias envolveu todos os presentes com a interpretação do livro, que fala sobre sentimentos diretamente à crianças e à criança interior dos adultos.

“É um momento dedicado a valorização do artista da área da literatura infantil, são poucos”, destacou a secretária de Cultura Elisa Gomes. A tarde contou ainda com autógrafos.

“Fábrica de Palavras” é escrito por Ronaldo Adriano e ilustrado por Fernando Nunes, produzido e lançado por meio de incentivos da Lei Aldir Blanc em Mato Grosso.

