Idosos participam de roda de conversa alusiva a prevenção do câncer

Com o propósito de debater formas de prevenção, a secretaria de Assistência Social e Cidadania, por meio do Centro de Convivência do Idoso Adelva Gomes Alves, promoveu nesta segunda-feira (25) uma roda de conversa com a enfermeira Fernanda, falando aos idosos atendidos sobre prevenção e cuidados na terceira idade alusivo ao outubro rosa e novembro azul.

Foram discutidas ações de prevenção, cuidados com alimentação e sinais de alerta, que os idosos precisam estar atentos. A enfermeira tratou em mais detalhes sobre a saúde da mulher e do homem com foco na prevenção.

O Centro de Convivência do Idoso de Alta Floresta está retomando as atividades em grupo gradativamente, mantendo os cuidados para evitar riscos de contaminação da covid-19, oferece atendimento à pessoa idosa no âmbito dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, baseado nos princípios da Proteção Social Básica.

Esses princípios buscam garantir à dignidade, o bem–estar biopsicossocial, o direito ao exercício da cidadania, e ainda a promoção de encontro de idosos, através de atividades planejadas e sistematizadas, que possibilitem a melhoria do seu convívio com a família e a comunidade.

Eliza Gund ASCOM