Presidente Tuti cobra recuperação urgente de ponte e bueiro na Quinta Leste

O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) percorreu as estradas do Setor Leste na tarde de quarta-feira (13.10) para verificar as condições de logística, principalmente das pontes e dos bueiros existentes naquela região.

Na Vicinal 5ª Leste, o presidente do Poder Legislativo se deparou com uma ponte de madeira de aproximadamente cinco metros de comprimento com várias pranchas danificadas e comprometimento da estrutura de base.

Na mesma vicinal, próximo da ponte, Tuti identificou um bueiro de madeira também com problemas, inclusive, uma erosão em estágio inicial com projeção para comprometer a passagem de veículos, inclusive a interdição da estrada caso não seja realizado o reparo necessário.

“A situação principalmente da ponte e do bueiro é crítica e precisa de serem recuperados o mais rápido possível para evitar problemas maiores e transtornos para os moradores daquela região”, cobrou o Presidente.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa