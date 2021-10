Câmara recebe visita de crianças e adolescentes atendidos pelo CRAS Conviver

Uma visita marcante! Assim definiu Andreia Ferreira ao comentar sobre a visita de um grupo de crianças e adolescentes residentes nos bairros Jardim Panorama, Jardim Primavera e Jardim Universitário, com idade entre 5 a 16 anos, ao Poder Legislativo no dia 29 de setembro.

A visita fez parte das atividades alusivas ao mês da Independência do Brasil e envolveu várias ações realizadas pela equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Conviver, localizado no Setor F, na região central da cidade.

Acompanhados pela Chefe de Gabinete, Rose, as crianças e adolescentes conheceram todos os setores, desde os gabinetes dos vereadores, ao plenário aonde são deliberadas as leis e os setores administrativos. Antes, porém, o grupo foi recepcionado pelo presidente Oslen Dias dos Santos “Tuti” em seu gabinete juntamente com os vereadores Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos), José Vaz Neto (PL) e a vereadora Leonice Klaus dos Santos.

A visita ao Poder Legislativo foi motivada pelas atividades da Oficina de Cidadania, que teve como Tema: Civismo. “Estamos no mês de setembro e aproveito para falar dos símbolos nacionais e sobre os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Tivemos a teoria e encerramos com a visita nos poderes, sendo que não foi possível visitar judiciário”, explicou Andreia Rocha, educadora social.

Andreia explicou que a intenção foi fazer com que os pequenos vissem que independente da condição de cada pessoa, é possível fazer a diferença. “O meu intuito foi para que eles pudessem conhecer um ambiente que eles não estão habituados, pra eles é tão diferente, para despertar neles o desejo de estudar, de crescer, de sonhar, mostrar para eles que eles podem, que tudo é possível independentemente da situação financeira que eles vivem. Foi muito interessante, eles falaram o caminho todo entusiasmados por terem visto e conversado com o prefeito, com os vereadores. Isso marcou para eles. Foi muito gratificante pra eles poder estar lá”, disse.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa